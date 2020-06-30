РИАМО - 30 июн. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Солнечногорскому гарнизону добился полного возмещения причиненного государству ущерба по двум случаям хищений денежных средств со стороны военнослужащего и лица из числа гражданского персонала Вооруженных сил, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, Одинцовский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему войсковой части 11361, старшему прапорщику Александру Колосовскому. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

«В 2003 году младший сержант Колосовский, желая получить в будущем воинское звание «прапорщик» и незаконно обогатиться, приобрел заведомо для него подложный диплом о среднем профессиональном образовании, который не позднее 29 сентября 2004 года предоставил в кадровый орган по месту прохождения службы», - говорится в сообщении.

Благодаря подложному документу Колосовский получил звания прапорщика и старшего прапорщика, что позволило ему с сентября 2004 года по февраль 2020 года незаконно получить денежное довольствие в размере 396 тысяч рублей. Колосовский свою вину признал и полностью возместил причиненный ущерб. Суд присудил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей.

В Сергиево-Посадском округе городской суд вынес приговор бывшему начальнику котельной жилищно-коммунальной службы №2 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по 12-му Главному управлению) Сергею Бастракову. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что Бастраков, используя свое служебное положение, посодействовал своему знакомому в фиктивном трудоустройстве на котельную. Денежные средства, начисляемые мнимому сотрудником в виде зарплаты, Бастраков снимал с банковской карты и тратил на свои нужды. Ущерб от его действий составил 412 тысяч рублей.

Приговором суда Бастраков признан виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В зону ответственности Военного следственного отдела Следственного комитета России по Солнечногорскому гарнизону входят территории подмосковных городских округов Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Клин, Химки, Дмитровский, Талдомский, Красногорск, Королев, Мытищи, Лобня, Дубна и Долгопрудный, а также территория Зеленоградского округа Москвы.