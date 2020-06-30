РИАМО - 30 июн. Со 2 июля в подмосковных парках возобновится работа летних читальных залов, а с 1 июля в регионе снимают все ограничения на деятельность библиотек, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

«Ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на <…> организации, осуществляющие деятельность библиотек на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты направления уведомления об их готовности к работе в адрес министерства культуры Московской области или органа местного самоуправления муниципалитета региона, но не ранее 2 июля для летних читальных залов.