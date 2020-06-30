РИАМО - 30 июн. В правительстве РФ постановили увеличить оклады российским военным с октября текущего года, изменения коснутся сотрудников МВД и Росгвардии, сообщает Газета.Ru.
«В соответствии с постановлением оклады увеличат в 1,03 раза», - говорится в сообщении.
Большие деньги будут получать военные, которые проходят службу по контракту и призыву, имеющие специальные звания, сотрудники Росгвардии, ФСИН и министерства внутренних дел.
Также оклады повысят пожарным, работникам таможни и начальству фельдъегерской связи.
РИАМО - 30 июн. В правительстве РФ постановили увеличить оклады российским военным с октября текущего года, изменения коснутся сотрудников МВД и Росгвардии, сообщает Газета.Ru.
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