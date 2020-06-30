РИАМО - 30 июн. На территории лесопожарной станции «Воря-Богородское» директорам филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» торжественно передали новую лесопожарную и лесохозяйственную технику, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.



Ежегодно для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и воспроизводству лесов комитет лесного хозяйства Московской области закупает специализированную лесопожарную, лесохозяйственную технику и оборудование. Это позволяет существенно обновлять уже существующий парк техники и оборудования.



«В 2020 году в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» будет закуплено 78 единиц лесопожарной и 93 единицы лесохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 108 миллионов рублей», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.