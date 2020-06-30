РИАМО - 30 июн. Свою деятельность со 2 июля могут возобновить зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы, для этого они должны направить уведомление о готовности в комитет по туризму Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

«Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты <…> направления уведомления о готовности объекта зоопарков в адрес комитета по туризму Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования, <…> не ранее 2 июля 2020 года», - говорится в документе.

Посещать зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы, а также музеи и выставочные залы в регионе можно преимущественно по электронным билетам. Они открыты для индивидуального посещения и для групп не более 12 человек (включительно).

Работа зоопарков, океанариумов, этнопарков и зверинцев была ранее приостановлена из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в Подмосковье постепенно снимают все введенные ранее ограничения.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов