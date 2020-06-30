РИАМО - 30 июн. Утром во вторник на маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 8% по сравнению с прошлым вторником, 30 июня в автобусах совершили более 489 тысяч поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



По сравнению с началом марта, в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 37%.



«Число школьников в автобусах области сократилось на 90%, а льготных категорий граждан - на 33%. Сейчас общественный транспорт Подмосковья работает по расписанию рабочего дня», - говорится в сообщении.



Ежедневно на линии выходит более 9,5 тысяч единиц транспорта. При этом в общественных местах нужно обязательно носить маски.



Без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее приобрести в автобусе или на автостанции.