РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Депутат Московской областной думы Галина Уткина проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Галина Сергеевна проголосовала в УИК 730», - говорится в сообщении.

Голосование по внесению поправок в основной закон страны продлится до 20:00 1 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>