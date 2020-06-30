РИАМО - 30 июн. В Минэкологии поступают обращения жителей Подмосковья, которые обеспокоены ущербом экологии, который наносится в результате запуска в небо гелиевых шаров, фонариков и светошаров во время публичных мероприятий, по мнению экологов, шарики наносят большой ущерб природе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сдувшиеся гелиевые шары падают на землю и в водоемы, где их часто глотают животные и рыбы, что потом становится причиной их смерти. Еще более серьезный вред наносят батарейки, которые находятся в световых шарах: они содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении в природных условиях попадают в почву и воду, нанося тем самым непоправимый вред окружающей среде и здоровью человека», - говорится в сообщении.

Проволочные каркасы воздушных фонариков часто становятся ловушкой для птиц, из которых не удается выбраться.

В России, в отличие от многих стран (некоторые регионы США, Великобритании и Австралии), запуск гелиевых шаров не запрещен. Однако Минэкологии обращается к жителям Подмосковья с просьбой воздержаться от частого запуска шариков.

Ведомство также напоминает, что постановлением правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113 на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.