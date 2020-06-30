РИАМО - 30 июн. Реверсивное движение со светофорным регулированием запустили на Афанасьевском мосту в Воскресенске после ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонтные работы начали проводить с декабря прошлого года в рамках комплексной реконструкции мостового перехода через реку Москву на 0,6 километре трассы «Ачкасово-Городище-Глиньково» - улицыГиганта.

«На период закрытия старого мостового перехода в 2018 году автомобилистам приходилось делать перепробег в 11 километров. Ремонт старого сооружения позволит жителям округа ездить по отремонтированному мосту до завершения строительства нового сооружения, что значительно улучшит транспортную доступность ближайших населенных пунктов с городом Воскресенск», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

За это время строители восстановили защитный слой бетона на опорах старого моста. Одновременно продолжается устройство опор нового моста протяженностью 248 метров, который будет расположен на расстоянии 25 метров от существующего.

Запуск рабочего движения по новому мосту запланирован на третий квартал 2021 года. Полностью завершить работы планируется в конце февраля 2022 года.

Построенный в 1961 году автомобильный Афанасьевский мост был закрыт из-за неудовлетворительного технического состояния в июле 2018 года.