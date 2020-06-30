РИАМО - 30 июн. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Серпухове, не оплатившего штраф в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В декабре 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка исполнения требований земельного законодательства РФ в отношении Казаряна Э.Н., являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 113,26 гектара, расположенного в городском округе Серпухов Московской области», - говорится в сообщении.

Проверка выявила невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Земельный участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью (50% от площади всего участка). Сельскохозяйственные культуры не возделывались, следы обработки почвы, сенокошения, выпаса скота, посева сельскохозяйственных культур, покоса отсутствовали.

Владелец участка за нарушение земельного законодательства был привлечен управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. По истечении установленных законодательством сроков оплаты, штраф не был оплачен.

Протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ был составлен в отношении собственника, материалы дела направлены в судебный участок № 222 Академического района города Москвы для принятия решения.

В управление в июне 2020 года поступило решение суда о привлечении Казаряна к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.