РИАМО - 30 июн. Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах новой Москвы составляет порядка 135 тысяч рублей, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Средняя цена в старой Москве порядка 240 тысяч рублей за квадратный метр. На новых территориях 135-137 тысяч за квадратный метр. Цена, понятно, что дорожает, когда приходит туда метро. На 10-15% идет увеличение стоимости квадратного метра», - рассказал Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на несколько месяцев было приостановлено строительство жилья в новой Москве. Это связано с тем, что люди какое-то время не приобретали квартиры. Из-за этого не хватало финансирования.

«Если брать объекты бюджетные: школы, детские сады, поликлиники, дороги - то мы ничего не остановили (из-за пандемии коронавируса - ред.). <...> Мы планируем все обводные объекты текущего года до конца года завершить», - отметил Жидкин.