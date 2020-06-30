РИАМО - 30 июн. Турагентства и другие организации сферы туризма в Московской области смогут возобновить свою работу со 2 июля, соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
После направления уведомления организация может возобновить свою деятельность, но не ранее 2 июля.
Работа данных организаций была ранее приостановлена из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в регионе постепенно снимают введенные ограничения.
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Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.
- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.
- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.
- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.
- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов
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