РИАМО - 30 июн. В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья задержали 40-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу обратилась жительница Калуги с заявлением о том, что неизвестный, используя потерянную ею банковскую карту, производил с нее выплаты, расплачиваясь в различных магазинах», - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Полицейские оперативно вышли на след подозреваемого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.