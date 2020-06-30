РИАМО - 30 июн. Спасатели оказали первую помощь двухлетнему ребенку, малыш споткнулся, упал и сильно ударился головой о ступеньку во время прогулки по набережной на пляже «Химки-2», говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Дежурная смена АСО №9 <...> провела осмотр мальчика, оказала первую помощь ребенку (остановили кровотечение, обработали и перевязали ранку)», - говорится в сообщении.

После этого маму и малыша передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.