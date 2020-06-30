РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Дополнительную площадку откроют на территории торгового центра «СтройПарк» в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи 4 июля, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Работу летнего кинотеатра на парковке ТРЦ «Глобус», который начал свою работу в начале июня, продлили из-за большого спроса жителей Балашихи. Показы проходят по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье. В репертуаре – новинки кинопроката и мировой классики.

«Дополнительную площадку откроют на территории торгового центра «СтройПарк» в микрорайоне Саввино. 4 июля там покажут новинку 2020 года – приключенческий триллер режиссера Егора Кончаловского «На луне», - говорится в сообщении.

Начало сеанса в 21:45.

ТРЦ «Стройпарк» расположен в микрорайоне Саввино на улице Пригородной, 92