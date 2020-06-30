РИАМО - 30 июн. Расписание ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится в июле, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги некоторые поезда будут отменены, некоторые будут следовать с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

Изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). В отдельные дни изменится время отправления/прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Московско-Тверской ППК.

Также расписание поездов изменится на Киевском направлении Московской железной дороги 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19 и 20 июля.