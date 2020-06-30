РИАМО - 30 июн. По распоряжению территориального управления Росимущества в Московской области в собственность городской округ Шатура передали участок около деревни Ботино, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Участок передан для размещения индустриального парка, создания необходимой инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Площадь земельного участка - 719 500 квадратных метров.

Передачу осуществили в рамках указания президента Российской Федерации от 30.09.2019 № Пр-2018 и поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.