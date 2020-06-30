РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. На территории первой городской больницы подмосковного Красногорска для удобства врачей и пациентов организовали работу временного избирательного участка, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Пациенты и врачи Красногорской городской больницы № 1 могут проголосовать в стенах медучреждения. Для их удобства организован избирательный участок на улице Карбышева, дом 4. Он работает с 25 июня по 1 июля. В эти дни медицинский персонал, который решил проголосовать по месту нахождения, смог сделать свой выбор в удобное для них время», - говорится в сообщении.

Пациенты, которые 30 июня изъявили желание проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, смогут сделать это 1 июля по месту временного пребывания. Члены избирательной комиссии придут к ним в палаты.

Голосование персонала и пациентов проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

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