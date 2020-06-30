РИАМО - 30 июн. В Московской области сняли ограничения на прогулки и занятия спортом на спортивных и детских площадках, соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Ранее в Подмосковье были введены ограничения на прогулки и занятия спортом, в частности, нельзя было пользоваться спортивным инвентарем в парках и детскими площадками.

В новом постановлении губернатора, которое вступает в сила с 1 июля, данного пункта нет.

На фоне ослабления пандемии коронавирусной инфекции в регионе снимают введенные ранее ограничения.

В то же время в общественных местах жителям необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, а также носить защитные маски.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов