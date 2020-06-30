РИАМО - 30 июн. Транспортный каркас в новой Москве протяженностью 500 километров построят к 2024 году, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Основной каркас — это 2023-2024 год. Он представляет из себя транспортную сеть протяженностью более 500 километров магистральных дорог. Это четыре, шесть, восемь полос. Из них мы уже построили более 200 (километров - ред.). <...> К 2024 году мы должны все это завершить», - рассказал Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что оставшиеся 300 километров дорог на сегодняшний день находятся на разных стадиях готовности.

В то же время в Троицком и Новомосковском округах уже сейчас действуют разные маршруты общественного транспорта. Кроме того, по дорогам удобно ездить и на личных автомобилях.