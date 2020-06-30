РИАМО - 30 июн. Через семь лет в новой Москве могут запустить движение скоростного трамвая, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

«(Скоростной - ред.) трамвай появится, но появится позже. <...> Это необходимость, которая появится через пять или, может быть, семь лет», - рассказал Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что в ближайшие годы транспортную доступность Троицкого и Новомосковского административных округов будут обеспечивать автобусные и железнодорожные маршруты, а также метро.