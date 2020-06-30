РИАМО - 30 июн. До конца года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы планируют закончить строительство трех медицинских учреждений, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Сотни рабочих мест появится новых. <...> Построена больница в Вороновском. Мы в этом году сдаем три объекта здравоохранения — поликлинику в Щербинке, поликлинику-амбулаторию в Щапово и станцию скорой помощи в Киевском», - рассказал Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что эти объекты необходимы, чтобы закрыть дефицит по возможности оказания медицинской помощи жителям новой Москвы, которых становится все больше с каждым годом.