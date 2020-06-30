РИАМО - 30 июн. За последние восемь лет в Троицком и Новомосковском административных округах построили более 80 школ и детских садов, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

«Школы и детские сады это самое главное. Мы за восемь лет построили их больше 80. <...> В два раза мы увеличили (количество - ред.) мест в школах и в 2,3 раза увеличили количество мест в детских садах», - рассказал Жидкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что в ближайшие 3-4 года в новой Москве планируют построить еще не менее 100 школ и детских садов.