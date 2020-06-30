РИАМО - 30 июн. На улице Новая в поселке Тучково Рузского городского округа началось строительство школы на 400 мест, закончить планируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящий момент ведутся работы по устройству гидроизоляции под фундамент здания», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, на улице Новая будет возведено трехэтажное здание. В нем предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников.

Прилегающую территорию благоустроят. Тут появится футбольное поле, площадки для игр и отдыха учащихся.