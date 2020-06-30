РИАМО - 30 июн. Автор-исполнитель, заслуженный артист РФ Сергей Куприк вместе с супругой проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на участке в поселке санатория министерства обороны городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Солнечногорск.

«Для нас с супругой, как для граждан России, очень важно, что именно происходит в стране. Остаться в стороне мы просто не могли. Пришли, проголосовали и выполнили свой гражданский долг», — сказал Куприк.

Он отметил, что процедура голосования организована качественно и с необходимой долей безопасности.

Также артист подчеркнул, что лично для него большое значение имеют поправки о поддержке традиционных семейных ценностей и сохранении целостности государства.

Все избирательные участки округа оборудованы с соблюдением мер безопасности и санитарных норм. Голосующий демонстрирует паспорт члену комиссии на безопасном расстоянии 1,5 - 2 метра. Кабинки для голосования обустроены без передней шторки, чтобы исключить контакт и минимизировать риски.

Входы и выходы избирательных участков располагаются в разных концах помещения. Дезинфекция помещений для голосования проводится каждый час. В целях безопасности на УИКах в час голосует от 8 до 12 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.