РИАМО - 30 июн. С 22 по 28 июня должностные лица управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении более 3 миллионов штук срезанных цветов, поступивших в Московский регион, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Среди наиболее популярных срезанных цветов - хризантемы, розы, гвоздики, эустомы, альстромерии и так далее. Основными поставщиками являются производители таких стран, как Нидерланды, Эквадор, Кения, Эфиопия, Израиль и прочие», - говорится в сообщении.

За указанный период в местах завершения таможенного оформления, находящихся в зоне ответственности управления выявлено два вида карантинных объектов в 17 случаях, что подтверждено результатами лабораторных экспертиз, проведенных специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Обнаружены такие карантинные объекты, как: западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – 10 случаев и табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.) – семь случаев.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации вся зараженная цветочная продукция уничтожена.