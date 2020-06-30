РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В офисах МФЦ подмосковного Подольска 1 июля будет работать дежурное окно для выдачи оформленных паспортов, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 1 июля – нерабочий день в связи с проведением всероссийского голосования о принятии поправок в Конституцию РФ.

«В этот день в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (в Подольске - ред.) будет работать дежурное окно для выдачи оформленных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.