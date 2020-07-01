РИАМО – 1 июл. Пенсионный фонд России проиндексировал выплаты пенсионерам-опекунам и попечителям несовершеннолетних детей, сообщают «Известия».

За опекунство пожилые россияне получают выплаты из региональных бюджетов в размере 3-4 тысяч рублей. Ранее такие граждане считались работающими пенсионерами и не имели права на индексацию пенсий. Изменить ситуацию позволили поправки в федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании», принятые в марте этого года.

«По подсчетам ПФР, это касается примерно 45,8 тысячи граждан, на индексацию до конца года планируют потратить около 720 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Индексацию пенсий для пожилых опекунов провели в беззаявительном порядке.