РИАМО - 30 июн. Застройщик в Ленинском городском округе получил право начать регистрацию договоров долевого участия на многоквартирный дом, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО «СЗ «Восток столицы» (ГК «ФСК») заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ). Документ дает право указанному застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве дома №5 с подземной автостоянкой №23 ЖК «Южная Битца», - говорится в сообщении.

По проекту дом рассчитан на 1490 квартир, общей жилой площадью 70,6 тысячи квадратных метров.

Следить за строительством дома можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого необходимо в фильтрах ввести название жилого комплекса или застройщика.