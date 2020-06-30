РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. В Мытищинской городской клинической больнице оказали помощь 99 пациентам с хронической и острой почечной недостаточностью с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Состоялась Всероссийская онлайн-конференция, посвященная применению экстракорпоральных методов при лечении коронавируса. Врач-нефролог, заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа МГКБ Дмитрий Воробьев выступил с докладом «Опыт применения процедур заместительной почечной терапии при лечении острой и хронической почечной недостаточности пациентов с Covid-19».

«Отделение гемодиализа МГКБ работает с пациентами с Covid-19, нуждающимся в заместительной почечной терапии с 13 апреля 2020 года. В настоящий момент помощь оказана 99 пациентам, выполнено свыше 600 процедур заместительной почечной терапии. На сегодняшний день отделение экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа МГКБ является единственным в Московской области, где оказывается помощь данной группе пациентов в массовом порядке», - сказал Воробьев.

Он отметил, что выбор лечебного учреждения не является случайным. Мытищинская ГКБ является одной из крупнейших в области и объединяет в себе практически все профили оказания медицинской помощи населению, что позволяет работать с самыми тяжелыми пациентами.

По окончании доклада состоялась дискуссия, на которой обсуждался опыт отделения экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа МГКБ в проведении процедур заместительной почечной терапии у пациентов с коронавирусом, в результате которой высоко оценен опыт и выводы, сделанные на его основе. В состоявшейся конференции приняло участие свыше 100 специалистов.

«Особенно теплые слова прозвучали от заведующего отделением экстракорпоральных методов лечения Боткинской больницы Сергея Логинова. Проведение подобных конференций позволяет обмениваться опытом лечения пациентов в режиме реального времени и обладает высоким потенциалом», - отмечается в сообщении.