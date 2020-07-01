РИАМО - 1 июл. В течение среды парковки на столичных улицах будут бесплатными, паркинги со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

В среду у москвичей, как и у всех россиян, есть последняя возможность проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Помимо стационарных участков, москвичи могут проголосовать на дому. Также у горожан была возможность высказать свое мнение по поправкам онлайн.

По решению президента РФ Владимира Путина, основной день голосования по поправкам в Конституцию стал выходным.