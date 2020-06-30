РИАМО - 30 июн. На одном из избирательных участков в подмосковных Химках в голосовании по поправкам в Конституцию РФ принял участие актер Игорь Огурцов.

Он отметил, что участие в голосовании — это гражданский долг каждого человека. По его словам, не стоит прислушиваться к призывам бойкотировать голосование, ведь каждый голос важен.

«Мы должны смотреть на будущее нашей страны, на будущее наших детей, потому что мы растем для кого – для детей, чтобы дети росли и радовались жизни», - отметил Огурцов.

Актер также подчеркнул, что голосование организовано профессионально. На месте можно обработать руки антисептиком, выдают перчатки и маску, а также измеряют температуру. По его мнению, все «соответствует ГОСТу, все идеально». Жители могут не бояться и идти на голосование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>