РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске водитель иномарки наехал на идущих по пешеходному переходу людей, четыре человека пострадали, в том числе пятилетняя девочка, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 29 июня в 19:25 на улице Машиностроителей у дома №21 произошло ДТП с наездом на пешехода. Водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигаясь по улице Машиностроителей со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Правды, в районе дома №21 совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадали четыре пешехода, один из которых ребенок пяти лет, у него диагностирован перелом ключицы, назначено амбулаторное лечение. Родители девочки, сопровождающие ее в момент ДТП, госпитализированы в ПЦГБ с ранениями различной степени тяжести. Еще одного взрослого пешехода отпустили домой на амбулаторное лечение с ушибом теменной области», - говорится в сообщении.

Зачастую водители не выполняют требование уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, нарушают правила проезда регулируемых пешеходных переходов, нарушают правила остановки и стоянки в зоне действия пешеходного перехода, правила остановки и стоянки на тротуаре, повлекшие создание препятствий для движения пешеходов, не осознавая тот факт, что порой именно их действия приводят к трагическим последствиям.

Пешеходы также пренебрегают правилами дорожного движения, намеренно нарушают их, не осознавая реальной степени опасности и тяжести последствий такого поведения. Перебегают проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода, не посмотрев по сторонам, переходят дорогу вне пешеходного перехода либо в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал светофора. У многих нет на верхней одежде световозвращающих элементов, которые делают пешеходов заметными для водителей.

Участников дорожного движения попросили быть внимательны и взаимно вежливыми. Помнить, что нарушение ПДД зачастую приводит к трагедиям.