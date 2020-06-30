РИАМО - 30 июн. Пожарные в течение двух часов ликвидировали возгорание, возникшее в сарае в подмосковной Кашире, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило 29 июня в 23:45. Горел сарай по адресу: Московская область, Кашира, улица Большая Красноармейская, дом 11.

«В 01:40 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.