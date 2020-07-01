РИАМО - 1 июл. Более 100 пляжей официально открываются в Подмосковье в среду, в зонах отдыха необходимо соблюдать правила санитарной безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среди обязательных требований – соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция шезлонгов, туалетов, раздевалок и душевых.

С официальным стартом купального сезона на подмосковных водоемах начинают дежурить спасатели. В ходе рейдов они будут предупреждать несчастные случаи на воде.

Перед открытием на пляжах в регионе проверили качество песка и воды.

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