РИАМО - 30 июн. В голосовании на портале «Добродел» более 7,3 тысячи жителей Подмосковья проголосовали за строительство тротуаров вдоль региональных дорог в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Голосование подходит к завершению. Проголосовать жители региона могут по ссылке: vote.dobrodel.ru/Trotuar2021Final.

«Наибольшую активность проявили жители Ленинского округа, а также городских округов Истра и Подольск. Менее активно голосовали в Лотошине, Лыткарине и Талдоме. В общий перечень для голосования были включены участки, которые предложили жители в рамках первого этапа, и участки, отобранные профильными ведомствами», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что по результатам голосования порядка 25% от общей программы строительства новых тротуаров будет определено с помощью жителей Подмосковья.

Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может предложить дорогу для строительства тротуара. Также можно приложить фото, оставить комментарии или поделиться своим мнением о любой другой дороге и поддержать комментарии других пользователей.

В Подмосковье с 2017 года местные жители принимают участие в формировании программы ремонта дорог. Ежегодно не менее 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале «Добродел».

В текущем году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог. Благодаря поддержке жителей за три года было отремонтировано более 1,3 тысячи дорог (1,8 тысячи километров).