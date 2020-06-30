РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов разъяснил порядок голосования по поправкам к Конституции на дому, во вторник вместе с членами комиссии №573 он навестил пенсионера 83 лет, проживающего в микрорайоне Ольгино Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Члены УИК приходят к «надомникам» в полном облачении: маска, защитный халат, перчатки. С собой несут ящик для голосования, жидкость для дезинфекции и зип-пакет, в котором находятся бюллетень, одноразовая ручка и порядок голосования. В квартиру комиссия не заходит, оставляет пакет на дверной ручке и ждет, пока гражданин проголосует и опустит бюллетень в переносной ящик», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в Балашихе возможностью проголосовать на дому пользуются многие пенсионеры и инвалиды.

По словам 83-летнего Владимира Киселева, у него больные ноги, до участка дойти тяжело.

«Моя супруга сходила, проголосовала и вызвала комиссию на дом. Это удобно, тем более у нас в микрорайоне Ольгино проживает много пенсионеров. Для меня это важно – отдать свой голос за поправки к Конституции. Конституция - это основание для развития нашего государства, будущее наших детей, наших внуков», - подчеркнул Киселев.

Ефимов поблагодарил супружескую пару за активную позицию и досрочное голосование.

«УИК 573, к примеру, выехал уже к более чем 40 заявителям. Воспользоваться этой услугой можно было в любой день, начиная с 25 июня, и, конечно, завтра, предварительно позвонив в комиссию, к которой прикреплены избиратели», - заключил Ефимов.