РИАМО - 30 июн. По мнению экспертов компании «Манго Телеком», наиболее востребованными у российских компаний после карантина коммуникационными инструментами являются средства обучения и контроля сотрудников.

Компания-оператор облачной телефонии для бизнеса, услугами которого пользуются 55 тысяч предприятий в РФ, изучила спрос на услуги, за которыми компании чаще всего обращаются в последнее время.

«Если исключить основной запрос — на базовые коммуникационные продукты для бизнеса, виртуальные АТС или инструментарий для контакт-центров, то в лидерах окажутся решения, которые позволяют установить более тщательный контроль за сотрудниками, а точнее за качеством их работы с клиентами», — отмечают специалисты.

Очень популярны технологии машинного анализа речи. Так, в июне они оказались вдвое более популярными, чем в начале года. При этом рост потребления подобной услуги начали фиксировать еще во время карантина. Эти технологии часто применяют для изучения содержания обращений клиентов в колл-центры и действий операторов.

В связи с переводом продавцов и консультантов на работу из дома работодателям необходимо было убедиться, что не страдает качество сервиса, что как надо продвигаются те или иные спецпредложения.

С ослаблением режима самоизоляции компании постепенно начинают возвращаться в офисы, но контроль только усиливается. Эксперты считают, что это связано с возросшей конкуренцией и нежеланием терять клиентов из-за ошибок или грубости сотрудников. Поэтому колл-центры все чаще внедряют на линии автоматизированные системы качества.

Также это необходимо для более быстрого обучения новых сотрудников. Коронавирус вывел на рынок труда множество людей, которые часто пополняют отделы продаж и клиентского сервиса, не являясь специалистами в данных областях. При этом работодатели нанимают их, чтобы закрыть традиционный дефицит персонала на «первой линии».

«Логично, что на этом фоне растет потребление и таких функций бизнес-телефонии, как суфлирование. Руководитель хочет научить нового сотрудника, но в то же время не рискует оставлять его один на один с клиентом или бросать без поддержки», - отмечают эксперты.

Существуют и пользуются популярностью системы, которые позволяют старшим сотрудникам время от времени тайно подключаться к разговору, слушать или делать подсказки. При этом клиент будет слышать только своего оператора.

«Это немного напоминает обучение плаванию методом погружения, но только с внимательным тренером», — отмечают эксперты.