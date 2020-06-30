РИАМО - 30 июн. Дворы бывшего военного городка «Выстрел» в Солнечногорске ждет масштабное благоустройство, вблизи домов № 5, 9 и 10, а также 12, 14, 15, 16 по улице Военный городок появится 180 парковочных мест, две современные детские площадки с уличными тренажерами, освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

«Предстоящие работы продуктивно обсудили с жителями — выяснилось, что оборудование еще одной контейнерной площадки не требуется, достаточно привести в порядок существующую. Замечание обязательно учтем. Также жители попросили отремонтировать палисаднички, ворота, оставшиеся от второго КПП — дал поручение в кратчайшие сроки навести красоту», - сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

В рамках работ по комплексному благоустройству во дворах произведут асфальтирование по программе «Формирование современной комфортной городской среды», установят детские игровые городки площадью 200 квадратных метров, произведут монтаж малых архитектурных форм, заменят светильники на энергоэффективные.

Полный перечень дворов, которые ждет благоустройство в этом году, можно найти на сайте администрации муниципалитета в разделе «Комфортная среда».