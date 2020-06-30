РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал жителей проголосовать 1 июля по поправкам в Конституцию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

1 июля пройдет финальный день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«Дорогие земляки! Многие из вас уже сделали свой выбор, прошу и призываю остальных не оставаться в стороне. Ваше мнение важно, ваш голос имеет значение. Это наша страна, наша Конституция, наше решение! Давайте примем его вместе», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе Люберцы определены 167 мест для голосования, на всех участках строго соблюдаются меры предосторожности.

Подробнее о порядке голосования по поправкам в Конституцию можно узнать на сайте ЦИК @cikrussia www.cikrf.ru или по телефону избирательной комиссий города Люберцы: 8(498)553-99-72.

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