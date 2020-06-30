РИАМО - 30 июн. На Киевском направлении Московской железной дороги 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19 и 20 июля поезда будут ходить по измененному графику, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Московской области.

«Часть электропоездов проследуют укороченным маршрутом, у некоторых скорректируют время отправления и прибытия», - говорится в сообщении.

Поезда будут ходить иначе 3 июля с 22:45 до 10:05 4 июля, 5 июля с 00:30 до 00:30 6 июля, 12 июля с 00:30 по 00:30 13 июля, а также 19 июля с 00:30 по 00:30 20 июля.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.