РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил карантин по бешенству животных на территории городского округа Чехов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (29 июня - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 23 марта 2020 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Комсомольская города Чехов городского округа Чехов», - говорится в документе.

Также благополучным по бешенству животных признан город Чехов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что в июне в Московской области возобновили работу пункты вакцинации животных против бешенства по просьбам граждан и в связи со стабилизацией ситуации с Covid-19.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.