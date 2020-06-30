РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. Во вторник в подмосковных школах Котельников проходят тренировочные ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«30 июня (во вторник - ред.) в школах Котельников проходят тренировочные ЕГЭ. В пунктах поведения экзаменов, организованных на базе школы №1 и школы №3, уже прошли Всероссийские пробные ЕГЭ по географии и английскому языку (устная форма) без участия выпускников. Цель данного мероприятия - проверка организационной и технологической готовности пунктов, а также тренировка задействованных работников», - говорится в сообщении.

В этом году уделяется особое внимание мерам эпидемиологической безопасности участников ЕГЭ - 2020: в помещениях, задействованных для проведения экзаменов, проводятся регулярная дезинфекция и обеззараживание воздуха; соблюдение 1,5 метра дистанции между участниками.

В июле этого года участниками экзаменов являются выпускники 11-х классов школ города, а также выпускники прошлых лет, желающие поступить в вузы. Пробные экзамены состоятся также во вторник по английскому языку (письменная форма).