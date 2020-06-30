РИАМО - 30 июн. Станцию Сетунь первого Московского центрального диаметра в столице открыли после реконструкции, при работах учитывался новый стандарт обустройства станций наземного метро, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Станция Сетунь находится в Можайском районе Москвы между станциями Рабочий поселок и Немчиновка. До начала реконструкции она представляла собой классическую платформу пригородных электричек с двумя береговыми платформами с минимальным комфортом для пассажиров.

«Вслед за Славянским бульваром сегодня открываем еще одну станцию МЦД-1. В результате полной реконструкции традиционная платформа Сетунь превратилась в мини-вокзал, полностью соответствующий новому московскому стандарту наземного метро», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Работы на станции велись в соответствии с новыми стандартами, которые предусматривают возведение надземных пешеходных переходов – конкорсов, либо подземных пешеходных переходов – тоннелей, а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным городским транспортом.

Конкорс площадью 2,1 тысячи квадратных метров с реечным потолком витражным остеклением имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей на улицы Горбунова и Барвихинскую. Подняться на конкорс и спуститься на платформу можно помощью шести эскалаторов и трех лифтов. Выходы с конкорса оборудованы турникетами.

Для пешеходов, которым нужно просто перейти через железнодорожные пути, оборудован подземный тоннель.

После реконструкции площадь станции увеличилась почти в три раза. Реконструкция станции Сетунь улучшила транспортную доступность для порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево, из которых 35 тысяч человек проживают в пешей доступности.

Также в рамках реконструкции обновили тротуары и уличное освещение на прилегающих к станции улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова. Старые остановки общественного транспорта и киоски заменили новыми остановочными и торговыми павильонами.

На станции Сетунь москвичи и гости столицы смогут сделать пересадку на шесть маршрутов автобуса.