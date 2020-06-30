РИАМО - 30 июн. Возгорание произошло минувшей ночью в частном доме в подмосковном Лыткарине, пожар потушили в течение часа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 03:43 поступила информация о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Лыткарино, улица Колхозная, дом 15.

«В 04:41 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, десять человек», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.