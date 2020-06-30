РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Жительница Люберец Вероника Малюгина-Корниенко стала лауреатом III степени Международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в номинации «Эстрадный вокал», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Девушка учится в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы. Конкурс проходил онлайн. Жюри оценивало выступление участников в режиме реального времени.

«Поздравляем Веронику и ее преподавателя Татьяну Матвееву с прекрасным результатом!» - говорится в сообщении.