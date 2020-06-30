РИАМО - 30 июн. В Звездном городке ребят, которые впервые принимают участие в голосовании, поздравили Герой РФ, летчик-космонавт Олег Артемьев и олимпийская чемпионка, депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая.

«Дорогие ребята, я вас поздравляю с первым вашим голосованием. Я два раза в жизни голосовал в космосе, поэтому я вам тоже желаю, чтобы у вас это когда-нибудь произошло - по дороге на Международную космическую станцию или на Луне. На Луне – это было бы вообще круто!» - сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что очень важно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию и выразить свое мнение на избирательном участке.

«Дорогие ребята, у вас сегодня уже второй значимый день вашей жизни. Первый день был, когда вы получили паспорт. Сегодня вы свой голос отдаете на благо нашей страны. Вы - граждане России, вы - россияне», - отметила Слуцкая.

Она добавила, что нужно быть ответственными и голосовать «головой, а не эмоциями».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>