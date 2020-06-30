РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил ход голосования за предложенные поправки к Конституции РФ в ДК имени Лепсе Подольска, там соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы и рекомендации.

Максимович совместно с заместителем главы администрации, депутатом совета депутатов городского округа Подольск Александром Скобенниковым проинспектировали ход голосования за предложенные поправки к Конституции РФ на избирательном участке №2319 на Революционном проспекте, 27/16 в здании ДК имени Лепсе.

«Голосование проходит безопасно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций: антисептические средства, медицинские маски, перчатки, одноразовые ручки и, немаловажно, бесконтактная работа сотрудников участковой избирательной комиссии», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8 (800) 200-00-20.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>