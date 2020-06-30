РИАМО - 30 июн. На столичных дорогах вечером во вторник зафиксировали заторы, загруженность городских улиц и магистралей оценивается в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Автомобили стоят на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Также заторы есть на большей части МКАД.

Очень сильные затруднения в движении наблюдаются на дорогах в центре города. Пробки есть на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, на улицах Большая Якиманка, Знаменка, Тверская, Большая Лубянка, Неглинная и так далее.

Крупные пробки есть и на вылетных магистралях мегаполиса. Особенно в районе пересечения с МКАД.

К 19 часам ожидается снижение загруженности дорог до шести баллов, к 20 часам – до пяти баллов.