РИАМО - 30 июн. С 3 по 9 июля жители Московской области смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах тестирования в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Из-за распространения коронавируса жители Подмосковья реже посещали больницы. Бесплатное и анонимное тестирование населения позволит всем желающим всего за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус.

«В этом году тестирование пройдет в пяти городах Московской области: Балашихе, Подольске, Химках, Королеве, Мытищах. Каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики», - рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

С подробной информацией о времени и адресах работы мобильных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Московского областного центра СПИД в разделе «Новости» (https://hivmo.ru/news/view/113).

Акция пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

В этом году во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция» задействованы около 200 городов в 45 регионах России.